От НАБУ и ГПУ требуют назвать заказчика "травли Яценюка"

"Народный фронт" требует от Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры расследовать заявления Александра Онищенко и назвать заказчика травли Арсения Яценюка.

Об этом заявил лидер фракции этой партии в Верховной Раде Максим Бурбак, выступая с трибуны парламента в окружении своих соратников.

Он сказал, что "Народный фронт" 2,5 года заявлял о системной дискредитационной кампании против своего лидера Яценюка и правительства, которое он возглавлял.

А теперь газета The Independent опубликовала заявления Онищенко, который рассказал, что высокопоставленный государственный чиновник просил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Яценюка.

"Сегодня украинское общество получило шокирующее подтверждение, как за коррупционные деньги в Украине можно менять правительства, убивать доверие у легитимных прозападных руководителей на высших должностях, за украденные у государства средства обманывать граждан – вместо них решать их жизнь и судьбу страны", – сказал Бурбак.

"Речь идет о государственном преступлении, когда мафия реализует свои интересы на высших ступенях власти", – добавил он.

Бурбак отметил, что Онищенко "по заказу организовал травлю Яценюка, потому что премьер-министр мешал коррупционным преступлениям", что ежемесячный бюджет на кампанию против Яценюка составлял 3 млн долларов – и Онищенко потратил в целом 30 млн долларов, организовывая протесты и оплачивая публикации в СМИ, из-за чего рейтинг Яценюка упал.

"Свержение правительства было целью сговора, в котором участвовали многие из сидящих в этом сессионном зале", – заявил Бурбак.

По его словам, Яценюк повысил рентную плату до 70% "на деятельность совместных предприятий, которые были кормушкой Онищенко", уволил министра экологии, "заведенного в правительство Онищенко через квоту фракции "Батькивщина", отказался назначить в исполнительную власть "человека, который должен был обеспечить коррупционные доходы из украинских недр".

"Теперь мы знаем, кто проплачивал бил-борды против Яценюка, заказные материалы в СМИ, лживые сюжеты и программы на телевидении, свезенные за деньги митинги под Кабмином. Онищенко сам признался всему миру в этом", – сказал депутат.

Он добавил, что обвинение Николая Гордиенко об украденных 7,5 миллиардов гривен, обвинение Алексея Мочанова в краже "мифического миллиарда", критические заявления Михэила Саакашвили, который претендовал на премьерство, также были частью этой кампании.

"Яценюк также остановил одну из грандиозных афер, арестовав 1,5 миллиарда долларов, украденных режимом Януковича, – сейчас эти средства снова пытаются украсть, перепродавая за откаты 80% оффшорные компании, на которые записанные эти деньги…", – заявил Бурбак.

По его словам, Онищенко, Саакашавили, Мочанов, Гордиенко – "это исполнители".

"Мы требуем от НАБУ, от Генеральной прокуратуры назвать имя заказчика и исполнителей этих грязных технологий. Прошу считать это официальным обращением фракции "Народный фронт" к ГПУ с тем, чтобы они расследовали все факты, изложенные в британской газете, и чтобы они назвали имена заказчиков и исполнителей", – заявил Бурбак.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий также сказал, что этими фактами должны заняться и ГПУ, и НАБУ – и попросил направить запрос НФ в эти органы, "чтобы как можно скорее результаты этого расследования были донесены и до депутатов, и до общества".

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в очередной раз заявил о необходимости расследования. "Организатор сделал явку с повинной", – сказал он.

"Украинская правда" еще 1 декабря направила запрос в НАБУ с вопросом, будет ли расследование по заявлениям Онищенко, однако ответа еще не получила.

Как известно, во время премьерства Яценюка взорвались несколько скандалов – в частности, относительно ОПЗ и относительно коррупционных действий его соратника Николая Мартыненко, из-за чего тот все же вынужден был сложить депутатский мандат.

Яценюк на днях заявил, что подаст в суд на Олега Торгало за публикацию статьи под названием "Яценюк на Майями купил 24 виллы".

Алена Рощенко, УП