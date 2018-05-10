Супрун рассказала, когда будут выводы относительно отравления детей в Черкассах

Первые выводы экспертов о причинах отравления детей в Черкассах будут 10 мая.

Об этом в кулуарах Кабмина сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Должны быть к концу дня сегодня какие-то выводы", - сказала она.

"Образцы и с воздуха, и с земли не только возле школы, но и со двора школы, и там есть военная часть рядом, так мы взяли почву и от них посмотреть. Мы также взяли воду – дети пьют не из крана, а воду, которую завозят в школу, – так мы взяли эту воду", - сказала и.о. министра здравоохранения.

Она добавила, что школьники сообщили, что не были вместе, не питались вместе и пришли из дома.

"Не было никакой связи между ними, только этот двор, где они собрались. Был очень сильный дождь во вторник вечером, то этот сильный дождь, возможно, канализацию (размыл – ред.). Что-то, возможно, было связано с военной базы. Мы еще не уверены, что произошло", - сказала Супрун.

По ее словам, в воздухе еще ничего не нашли. Но Супрун отметила, что пробы воздуха брали не сразу, а позже, поэтому "не думаем, что мы увидим что-то в воздухе".

"Или от почвы, или от воды, возможно, что-то увидим. Первые результаты показывают, что ничего не было. Но мы взяли дополнительные образцы, и теперь в нашем институте делаем в Киеве (исследование – ред.)", - сказала Супрун.

Вместе с тем она добавила, что в крови, моче и мокроте школьников не обнаружили никаких химических веществ.

"Похоже, что это было что-то, что дети вдохнули именно во дворе. Возможно, что-то было на грунте, и когда солнце было, то оно начало испаряться, и дети вдохнули", - пояснила Супрун.

При этом она исключила отравления азотом (в городе действует соответствующий завод – ред.), потому что тогда в крови и моче нашли бы азот.

"Даже есть вопросы, что была новая мебель, которую доставили в школу, то теперь смотрим на эту мебель. Но дети ею уже пользовались, а заболели в один день, то получается, что это и не мебель тоже", - сказала Супрун.

Она добавила, что 10 мая детей начнут выписывать из больницы, но в течение 2 недель они будут под присмотром своих педиатров.

По словам и.о. министра здравоохранения, события с отравлением в Черкассах и Днепропетровской области – не связаны.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

Учебный процесс в школе приостановлен.

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По состоянию на 10 мая в больнице находятся 54 ученика, три учительницы и техработница Черкасской школы №8.

Кроме того, во время торжественной линейки в школе №6 Новомосковска Днепропетровской области у 16-х школьников также ухудшилось самочувствие. У 15-ти учеников медики диагностировали вегето-сосудистый пароксизм, еще одну девочку 2005 доставили в больницу.