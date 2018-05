В США выразили возмущение очередным "гумконвоем" РФ на оккупированный Донбасс

В Госдепе США выразили возмущение из-за пересечения границы российским так называемым гуманитарным конвоем.

Об этом в Twitter написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Россия в понедельник отправила еще один незаконный, непроверенный конвой через границу в восточную Украину, скорее всего, пополнив запасы своих сил.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous.