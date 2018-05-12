В США выразили возмущение очередным "гумконвоем" РФ на оккупированный Донбасс

В Госдепе США выразили возмущение из-за пересечения границы российским так называемым гуманитарным конвоем.

Об этом в Twitter написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Россия в понедельник отправила еще один незаконный, непроверенный конвой через границу в восточную Украину, скорее всего, пополнив запасы своих сил.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous. — Heather Nauert (@statedeptspox) May 11, 2018

Несмотря на нарушения РФ территориальной целостности Украины, стойкая Украина становится все сильнее и успешнее", - говорится в заявлении.

Также в Госдепе обвинили Россию в разжигании конфликта и призвали прекратить дестабилизацию ситуации в Украине.

"На прошлой неделе на украинском Донбассе было зафиксировано более 6000 нарушений режима прекращения огня и 21 украинский солдат был ранен. Россия подпитывает насилие: она вооружает, возглавляет и борется вместе с антиправительственными боевиками.

РФ выполнить Минские договоренности и прекратить дестабилизацию Украины", - подчеркнула Нойерт.

Last week #Ukraine’s Donbas region saw 6,000+ ceasefire violations and 21 Ukrainian soldiers wounded. #Russia is fueling the violence; it arms, leads and fights beside anti-government militants. Russia must implement Minsk and end efforts to destabilize Ukraine. #ThisisEurope — Heather Nauert (@statedeptspox) May 11, 2018

Как сообщалось, из России на Донбасс отправилась очередная колонна так называемого гуманитарного конвоя.

РФ доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.