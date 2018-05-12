В США выразили возмущение очередным "гумконвоем" РФ на оккупированный Донбасс

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Суббота, 12 мая 2018, 06:44

В Госдепе США выразили возмущение из-за пересечения границы российским так называемым гуманитарным конвоем.

Об этом в Twitter написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Россия в понедельник отправила еще один незаконный, непроверенный конвой через границу в восточную Украину, скорее всего, пополнив запасы своих сил.

Несмотря на нарушения РФ территориальной целостности Украины, стойкая Украина становится все сильнее и успешнее", - говорится в заявлении.

Также в Госдепе обвинили Россию в разжигании конфликта и призвали прекратить дестабилизацию ситуации в Украине.

"На прошлой неделе на украинском Донбассе было зафиксировано более 6000 нарушений режима прекращения огня и 21 украинский солдат был ранен. Россия подпитывает насилие: она вооружает, возглавляет и борется вместе с антиправительственными боевиками.

РФ выполнить Минские договоренности и прекратить дестабилизацию Украины", - подчеркнула Нойерт.

Как сообщалось, из России на Донбасс отправилась очередная колонна так называемого гуманитарного конвоя.

РФ доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: Росcия Донбасс война США
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