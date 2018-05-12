У США висловили обурення через черговий "гумконвой" РФ на окупований Донбас

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Субота, 12 травня 2018, 06:44

У Держдепі США висловили обурення через перетин кордону російським так званим гуманітарним конвоєм.

Про це у Twitter написала офіційний представник зовнішньополітичного відомства Хізер Нойєрт.

"Росія у понеділок відправила ще один незаконний, неперевірений конвой через кордон у східну Україну, швидше за все, поповнивши запаси своїх сил.

Попри порушення РФ територіальної цілісності України, яке продовжується, стійка Україна стає все сильнішою та успішнішою", - йдеться у заяві.

Також у Держдепі звинуватили Росію в розпалюванні конфлікту та закликали припинити дестабілізацію ситуації в Україні.

"Минулого тижня на українському Донбасі було зафіксовано більше 6000 порушень режиму припинення вогню і 21 український солдат був поранений. Росія підживлює насилля: вона озброює, очолює та бореться разом із антиурядовими бойовиками. 

РФ має виконати Мінські домовленості і припинити дестабілізацію України", - наголосила Нойєрт.

Як повідомлялось, з Росії до Донбасу вирушила чергова колона так званого гуманітарного конвою.

РФ доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Теми: Росія Донбас війна США
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