У США висловили обурення через черговий "гумконвой" РФ на окупований Донбас

У Держдепі США висловили обурення через перетин кордону російським так званим гуманітарним конвоєм.

Про це у Twitter написала офіційний представник зовнішньополітичного відомства Хізер Нойєрт.

"Росія у понеділок відправила ще один незаконний, неперевірений конвой через кордон у східну Україну, швидше за все, поповнивши запаси своїх сил.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous.