Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

Воскресенье, 13 мая 2018, 01:28

Президент США Дональд Трамп приветсвовал запланированное закрытие ядерного полигона в Северной Корее, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

Об этом он написал в Twitter.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" - подчеркнул он.

Как сообщалось, Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Темы: ТрампСШАКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: