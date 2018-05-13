Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

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Воскресенье, 13 мая 2018, 01:28

Президент США Дональд Трамп приветсвовал запланированное закрытие ядерного полигона в Северной Корее, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

Об этом он написал в Twitter.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" - подчеркнул он.

Как сообщалось, Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Темы: Трамп США КНДР
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