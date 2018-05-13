Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР
Президент США Дональд Трамп приветсвовал запланированное закрытие ядерного полигона в Северной Корее, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.
Об этом он написал в Twitter.
"Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" - подчеркнул он.
North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018
Как сообщалось, Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.
Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.
Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.
США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.