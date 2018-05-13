Трамп привітав закриття ядерного полігону в КНДР

Президент США Дональд Трамп привітав заплановане закриття ядерного полігону у Північній Кореї, про яке повідомили державні ЗМІ у Пхеньяні.

Про це він написав у Twitter.

"Північна Корея оголосила, що у цьому місяці вони закриють ядерний випробувальний полігон перед великою зустріччю 12 червня. Дякую, дуже розумний і люб'язний жест!" - підкреслив він.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018

Як повідомлялось, Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня, залежно від погодних умов.

Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі.

Глава КНДР пообіцяв, що допустить до спостереження за закриттям полігону південнокорейських та американських журналістів.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.