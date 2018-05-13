Трамп привітав закриття ядерного полігону в КНДР
Президент США Дональд Трамп привітав заплановане закриття ядерного полігону у Північній Кореї, про яке повідомили державні ЗМІ у Пхеньяні.
Про це він написав у Twitter.
"Північна Корея оголосила, що у цьому місяці вони закриють ядерний випробувальний полігон перед великою зустріччю 12 червня. Дякую, дуже розумний і люб'язний жест!" - підкреслив він.
North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018
Як повідомлялось, Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня, залежно від погодних умов.
Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі.
Глава КНДР пообіцяв, що допустить до спостереження за закриттям полігону південнокорейських та американських журналістів.
Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.
США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.