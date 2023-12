Трамп привітав закриття ядерного полігону в КНДР

Президент США Дональд Трамп привітав заплановане закриття ядерного полігону у Північній Кореї, про яке повідомили державні ЗМІ у Пхеньяні.

Про це він написав у Twitter.

"Північна Корея оголосила, що у цьому місяці вони закриють ядерний випробувальний полігон перед великою зустріччю 12 червня. Дякую, дуже розумний і люб'язний жест!" - підкреслив він.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!