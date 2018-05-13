Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп привітав закриття ядерного полігону в КНДР

Неділя, 13 травня 2018, 01:28

Президент США Дональд Трамп привітав заплановане закриття ядерного полігону у Північній Кореї, про яке повідомили державні ЗМІ у Пхеньяні.

Про це він написав у Twitter.

"Північна Корея оголосила, що у цьому місяці вони закриють ядерний випробувальний полігон перед великою зустріччю 12 червня. Дякую, дуже розумний і люб'язний жест!" - підкреслив він.

Як повідомлялось, Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня, залежно від погодних умов.

Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі.

Глава КНДР пообіцяв, що допустить до спостереження за закриттям полігону південнокорейських та американських журналістів. 

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.

Теми: ТрампСШАКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: