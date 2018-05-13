ООС: Боевики используют новейшие реактивные снаряды

Российско-террористические войска на Донбассе применяют новейшие образцы вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, ссылаясь на бойцов отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, которые держат позиции вблизи Мариуполя.

Согласно сообщению, несколько дней назад украинские позиции были обстреляны новейшими реактивными снарядами. Они имели усиленную фугасную начинку и оставили за собой большие воронки.

Все обломки после этого обстрела военнослужащие тщательно собрали и отдали в специализированную лабораторию для проведения соответствующих экспертиз.

"Мы обнаружили хвостовики ракет не присущие обычным боеприпасам. В отличие от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления. Также нашли обломки с соответствующей маркировкой. Все задокументировано и передано в специальные структуры Министерства обороны Украины", - рассказал один из военных.

Кроме обстрелов, российско-оккупационные войска проводят массовое минирование запрещенными боеприпасами украинской земли, в том числе в "серой зоне", отметили в пресс-службе ООС.