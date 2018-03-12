Порошенко просит у ЕС оружие, санкции и послов на Донбасс

Президент Петр Порошенко предложил Евросоюзу направить на Донбасс вторую миссию послов комитета по политической безопасности для ознакомления с ситуацией в зоне конфликта.



Об этом он сказал во время совместного брифинга с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Моґерини.



"Много времени мы уделили деталям развертывания миротворческой миссии на Донбассе, основываясь на решении Совета безопасности ООН, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украино-российской границы", - сказал он.



"Поэтому для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, и для того чтобы увидеть воочию как Россия выполняет свою часть обязательств по Минским договоренностям, я обратился к госпоже-высокому представителю с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политической безопасности ЕС", - сказал он.



Порошенко напомнил, что первая миссия посетила Донбасс в сентябре 2015 года.



Он также заявил, что для ЕС настало время признать Россию агрессором и предоставить Украине оружие.



"Твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже пришло время для Европейского союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта. Пришло время способствовать предоставлению государствами-членами ЕС и оборонительного оружия Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он.



Порошенко также призвал ЕС ввести санкции в отношении лиц, организующих так называемые выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

Он заявил, что Украина обратилась к ЕС с просьбой отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта что "угрожает энергетической безопасности, как Украины, так и ЕС".



Как известно, Совет Евросоюза 12 марта продолжила индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении нардепов в парламенты других стран относительно непризнания и бойкота выборов Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.