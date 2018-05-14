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15 мая Путин приедет в аннексированный Крым открывать мост

Понедельник, 14 мая 2018, 16:10

Открытие моста, который соединит аннексированный Крым с территорией России, состоится 15 мая, однако движение по нему запустят 16 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На церемонию приедет президент России Владимир Путин.

"15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении.

В Кремле сообщили, что автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.

Во время церемонии колонна строительной техники должна проехать по автодороге.

Мост через Керченский пролив соединит оккупированный Крым и российский Краснодарский край. Его длина составляет 19 километров.

Строительство ведется с 2015 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов - в конце 2019 года.

В России заявляют, что пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В связи с строительством Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста.

Строительство происходило с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

Также в Министерстве инфраструктуры готовят список санкций для всех компании, работающих на объектах строительства моста.

Ранее стало известно, что строить керченский мост помогают семь компаний из ЕС.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияоккупация
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