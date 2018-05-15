Денисова призвала омбудсмена РФ навестить украинских заключенных в Симферополе

Украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую коллегу проверить состояние соблюдения прав украинских заключенных в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"На мой адрес поступают обращения от правозащитных организаций и семей заключенных о ненадлежащих условиях содержания и неоказание медицинской помощи гражданам в СИЗО Симферополя", - говорится в обращении к россиянке Татьяне Москальковой.

Денисова призвала российского омбудсмена проверить условия содержания и оказания необходимой медицинской помощи Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

Ранее омбудсмены провели телефонный разговор, в котором, Москалькова пообещала посетить украинского активиста Балуха в крымской тюрьме.

Верховная Рада назвала более 50 "пленников Кремля".

Осужденный в аннексированном РФ Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку.

Администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

19 апреля "Крымская правозащитная группа" сообщила, что в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.

20 апреля Денисова обратилась к российской коллеге с просьбой проверить информацию о смерти в апреле 2018 года четырех человек в СИЗО Симферополя.