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Луценко заявляет о задержании двух фигурантов дела об ОПГ Януковича

Среда, 31 января 2018, 14:03

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщает о задержании председателя наблюдательного совета "Вернум банка" Натальи Игнатченко по подозрению в отмывании денег преступной организацией бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом он написал в Facebook.

"Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролов, подозреваемые в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ", - отмечает генпрокурор.

По словам Луценко, 31 января задержанным избирается мера пресечения. Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей или залоге в размере 1 млрд грн.

Вернум Банк основан в 2009 году. Его единственным собственником через ООО "Люкс-Инфо" является Наталия Игнатченко.

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74-е место (360,122 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

Как сообщалось, экс-премьеру Николаю Азарову и экс-вице-премьеру, экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову объявили новые подозрения.

Луценко отметил, что в ходе расследования о "преступной организации" Виктора Януковича Азарову объявлено о подозрении "по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившее государству ущерб в размере 2,2 млрд".

Арбузову - "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 миллиарда грн. При покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".

"Интерфакс-Украина"

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Темы: ЯнуковичГенпрокуратураАзаровАрбузов
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