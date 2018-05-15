СМИ: Подозреваемые в убийствах на Майдане беркутовцы приняли участие в параде в РФ

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Вторник, 15 мая 2018, 19:04

В Москве 9 мая движение "Бессмертный полк Украины" организовало парад, в котором приняли участие минимум трое экс-сотрудников киевского подразделения "Беркут", которые разыскиваются за убийства активистов во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на бывших коллег беркутовцев.

Также отмечается, что трех экс-сотрудников "Беркута" видно на видео: это Алексей Цвигун, Петр Псарев и Евгений Плут.

"Все трое принадлежат к роте Дмитрия Садовника, который бежал в Россию. Псарев убежал нелегальными путями в феврале 2015 года, Плут официально выехал в декабре 2014 года, а Цвигун - в апреле 2014 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а в октябре экс-командир роты "Беркута" сбежал.

В январе этого года издание "Зеркало недели" сообщило, что Москва через главарей ОРДЛО добивается освобождения в рамках минского процесса беркутовцев, осужденных за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе. Ранее издание сообщало, что российская сторона минимум дважды обращалась к Киеву с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Украинская правда
Темы: Майдан Беркут Росcия
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