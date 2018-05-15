ЗМІ: Підозрювані у вбивствах на Майдані беркутовці взяли участь у параді в РФ

У Москві 9 травня рух "Бессмертный полк Украины" організував парад, в якому взяли участь щонайменше троє екс-працівників київського підрозділу "Беркут", котрі розшукуються за вбивства активістів під час подій на Майдані у лютому 2014 року.

Про це повідомляє "Громадське", з посиланням на колишніх колег беркутівців.

Також зазначається, що трьох екс-службовців Беркуту помітно на відео: це Олексій Цвігун, Петро Псарьов та Євген Проноза.

"Усі троє належать до роти Дмитра Садовника, котрий втік у Росію. Псарьов втік нелегальними шляхами у лютому 2015 року, Проноза офіційно виїхав у грудні 2014 року, а Цвігун — у квітні 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі 39 учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

У березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою у вбивствах на Інститутській. У вересні 2014 р Садовник був відпущений судом під домашній арешт, а у жовтні екс-командир роти "Беркута" втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Дмитру Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдана на Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Разом з тим у Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського. Суд продовжив арешт Аброськіна, Зінченка, Маринченка, Тамтури і Янишевського до 17 березня.

У січня цього року видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Москва через ватажків ОРДЛО домагається звільнення в рамках мінського процесу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності, а також фігурантів справи "2 травня" в Одесі. Раніше видання повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.