США осудили открытие российского моста через Керченский пролив

Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, осуществленное без разрешения правительства Украины.

Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Госдеп подчеркивает, что Крым является частью Украины, строительство моста служит напоминанием о готовности России продолжать нарушать международное право.

"Мост представляет собой не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив - единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море", - сказано в заявлении.

США призывают Россию не препятствовать этому судоходству.

В Госдепартаменте напомнили, что США ввели санкции в отношении многочисленных лиц и организаций, участвующих в этом проекте, и эти, и другие связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.

"Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и напоминаем о выражении международным сообществом этой приверженности в резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

The United States condemns #Russia’s construction and partial opening of the Kerch Strait Bridge between Russia and occupied #Crimea, which was done without the permission of the government of #Ukraine. Crimea is Ukraine. https://t.co/YjR4nserzN — Heather Nauert (@statedeptspox) May 15, 2018

Ранее строительство моста осудили в ЕС, заявив, что Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как известно, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка о строительстве Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.