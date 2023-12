США осудили открытие российского моста через Керченский пролив

Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, осуществленное без разрешения правительства Украины.

Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Госдеп подчеркивает, что Крым является частью Украины, строительство моста служит напоминанием о готовности России продолжать нарушать международное право.

"Мост представляет собой не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив - единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море", - сказано в заявлении.

США призывают Россию не препятствовать этому судоходству.

В Госдепартаменте напомнили, что США ввели санкции в отношении многочисленных лиц и организаций, участвующих в этом проекте, и эти, и другие связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.

"Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и напоминаем о выражении международным сообществом этой приверженности в резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

The United States condemns #Russia’s construction and partial opening of the Kerch Strait Bridge between Russia and occupied #Crimea, which was done without the permission of the government of #Ukraine. Crimea is Ukraine. https://t.co/YjR4nserzN