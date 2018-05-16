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США засудили відкриття російського мосту через Керченську протоку

Середа, 16 травня 2018, 01:04

Сполучені Штати засуджують будівництво і часткове відкриття мосту через Керченську протоку між Росією і окупованим Кримом, здійснене без дозволу уряду України.

Про це йдеться в заяві представниці Держдепартаменту США Гізер Нойерт.

Держдеп підкреслює, що Крим є частиною України, а будівництво мосту служить нагадуванням про готовність Росії продовжувати порушувати міжнародне право.

"Міст являє собою не тільки спробу Росії зміцнити незаконне захоплення і окупацію Криму, але і перешкоджає судноплавству, обмежуючи розміри кораблів, які можуть пройти через Керченську протоку - єдиний шлях до територіальних вод України в Азовському морі", - сказано в заяві.

США закликають Росію не перешкоджати цьому судноплавству.

У Держдепартаменті нагадали, що США запровадили санкції щодо численних осіб і організацій, що беруть участь в цьому проекті, і ці, і інші пов'язані з Кримом санкції будуть зберігатися доти, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні.

"Ми ще раз підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України і нагадуємо про висловлення міжнародним співтовариством цієї прихильності в резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Раніше будівництво мосту засудили в ЄС, заявивши, що Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Владіміра Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

Теми: КримокупаціяРосіяСША
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