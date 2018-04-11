Руководителей "Трейд Коммодити" объявили в международный розыск

Директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майка и ее неформального руководителя Владимира Гарькавого объявили в международный розыск.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В ноябре 2017 года по запросу НАБУ в Генеральный секретариат Интерпола внесли ходатайство о розыске с целью установления места пребывания этих двух граждан", - сказал он.

По словам Тракало, украинские правоохранители разыскивают Майка и Гарькавого по подозрению в присвоении и растрате имущества (ч.5 ст.191 УК).

Представитель полиции не смог сообщить других деталей, отметив, что это дело ведет НАБУ.

В конце марта в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении 149 миллионов гривен государственных средств.

Ранее сообщалось, что экспертиза подтвердила растрату 149 миллионов гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Отмечалось, что подозреваемым готовятся финальные подозрения.

Детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского 11 октября 2017 года.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца. Он не признает своей вины.

16 октября следователи НАБУ задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и распорядился надеть на него электронный браслет.

Позже Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании "Трейд Коммодити" в одесском банке "Пивденный".

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский – "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

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