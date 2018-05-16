После скандала с взяткой Будник работает в полиции советником

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Среда, 16 мая 2018, 12:54

Бывший начальник полиции охраны Сергей Будник, который в 2017 году проходил подозреваемым по делу о взяточничестве, работает советником главы департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции Сергея Князева.

Это сам подтвердил в комментарии "Украинской правде".

Эту должность Будник занимает с 16 февраля 2018 года.

 

Департамент обеспечения деятельности главы Нацполиции возглавляет департамент бывший начальник ГУМВД Украины в Харьковской области генерал-майор Анатолий Дмитриев.

Как сообщалось, 22 августа 2017 года Национальная полиция заявила о задержании руководителя департамента полиции охраны при получении 96 тысяч гривен неправомерной выгоды.

У подозреваемого по месту жительства было изъято 16 золотых слитков, 44 тысяч долларов, 11 500 евро.

25 августа суд арестовал Будника и назначил залог 128 тысяч гривен.

28 августа за подозреваемого был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

2 октября через Апелляционный суд Киева Будник восстановился в должности начальника департамента полиции охраны. В то же время в ноябре его снова уволили.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против Будника в связи с отсутствием состава преступления в апреле 2018 года.

Валентина Романенко, УП
Темы: полиция
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