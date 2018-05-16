Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після скандалу з хабарем Будник працює в поліції радником

Середа, 16 травня 2018, 12:54

Колишній начальник поліції охорони Сергій Будник, який у 2017 році проходив підозрюваним у справі про хабарництво, працює радником глави департаменту забезпечення діяльності глави Нацполіції Сергія Князєва.

Це сам він підтвердив у коментарі "Українській правді".

 

Цю посаду Будник обіймає з 16 лютого 2018 року.

Відносно справи щодо хабарництва яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила в квітні 2018 року у зв'язку з відсутністю складу злочину, Будник зазначив, що "вона є абсолютно сфабрикованою" та висловив упевненість, що винні за це понесуть покарання.

На уточнююче запитання, чи звертався він до суду Будник сказав: "Поки ні".

Департамент забезпечення діяльності глави Нацполіції очолює департамент колишній начальник ГУМВС України в Харківській області генерал-майор Анатолій Дмитрієв.

Як повідомлялося, 22 серпня 2017 року Національна поліція заявила про затримання керівника департаменту поліції охорони при отриманні 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У підозрюваного за місцем проживання було вилучено 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисяч євро.

25 серпня суд заарештував Будника і призначив заставу 128 тисяч гривень.

28 серпня за підозрюваного була внесена застава, і він вийшов із СІЗО.

2 жовтня через Апеляційний суд Києва  Будник поновився на посаді начальника департаменту поліції охорони. Водночас у листопаді його знову звільнили.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Будника в квітні 2018 року.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: