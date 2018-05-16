Після скандалу з хабарем Будник працює в поліції радником
Колишній начальник поліції охорони Сергій Будник, який у 2017 році проходив підозрюваним у справі про хабарництво, працює радником глави департаменту забезпечення діяльності глави Нацполіції Сергія Князєва.
Це сам він підтвердив у коментарі "Українській правді".
Цю посаду Будник обіймає з 16 лютого 2018 року.
Відносно справи щодо хабарництва яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила в квітні 2018 року у зв'язку з відсутністю складу злочину, Будник зазначив, що "вона є абсолютно сфабрикованою" та висловив упевненість, що винні за це понесуть покарання.
На уточнююче запитання, чи звертався він до суду Будник сказав: "Поки ні".
Департамент забезпечення діяльності глави Нацполіції очолює департамент колишній начальник ГУМВС України в Харківській області генерал-майор Анатолій Дмитрієв.
Як повідомлялося, 22 серпня 2017 року Національна поліція заявила про затримання керівника департаменту поліції охорони при отриманні 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.
У підозрюваного за місцем проживання було вилучено 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисяч євро.
25 серпня суд заарештував Будника і призначив заставу 128 тисяч гривень.
28 серпня за підозрюваного була внесена застава, і він вийшов із СІЗО.
2 жовтня через Апеляційний суд Києва Будник поновився на посаді начальника департаменту поліції охорони. Водночас у листопаді його знову звільнили.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Будника в квітні 2018 року.