Після скандалу з хабарем Будник працює в поліції радником

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Середа, 16 травня 2018, 12:54

Колишній начальник поліції охорони Сергій Будник, який у 2017 році проходив підозрюваним у справі про хабарництво, працює радником глави департаменту забезпечення діяльності глави Нацполіції Сергія Князєва.

Це сам він підтвердив у коментарі "Українській правді".

 

Цю посаду Будник обіймає з 16 лютого 2018 року.

Департамент забезпечення діяльності глави Нацполіції очолює департамент колишній начальник ГУМВС України в Харківській області генерал-майор Анатолій Дмитрієв.

Як повідомлялося, 22 серпня 2017 року Національна поліція заявила про затримання керівника департаменту поліції охорони при отриманні 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У підозрюваного за місцем проживання було вилучено 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисяч євро.

25 серпня суд заарештував Будника і призначив заставу 128 тисяч гривень.

28 серпня за підозрюваного була внесена застава, і він вийшов із СІЗО.

2 жовтня через Апеляційний суд Києва  Будник поновився на посаді начальника департаменту поліції охорони. Водночас у листопаді його знову звільнили.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Будника у зв'язку з відсутністю складу злочину в квітні 2018 року.

Валентина Романенко, УП
Теми: поліція
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