В Украине и Европе протестовали против российских "выборов" в Крыму

18 марта во многих городах Украины и Европы прошли акции протеста против проведения Россией "выборов" президента РФ на территории оккупированного Крыма.

Так, одна из акций протеста прошла на КПВВ "Чонгар".

"Около сотни людей собрались возле КПВВ, они держат украинские и крымскотатарские флаги. Участники "молчаливой акции" одеты в маски с надписью "Нет". Главная цель - показать людям, которые едут в Крым, что сегодняшнее голосование там незаконно и им не стоит принимать в нем участие", - сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

Участники акции раздавали всем, кто ехал в Крым, листовки с правами граждан Украины. Подобную акцию планировали провести и на площади Свободы в Херсоне.

Во Львове возле памятника Тарасу Шевченко сотни людей пришли на общественное вече "Нет "выборам" в Крыму!", Чтобы выразить свою гражданскую позицию против "выборов" президента РФ, сообщает ZIK.

"Люди держали в руках плакаты Крым - не Кремль, Крым хочет домой, Крым - это Украина, Нет выборам в Крыму, Путин вон!, Львовские студенты против путинских выборов в Крыму", - отмечает издание.

Также участники вече развернули большой украинский флаг, и вместе исполнили гимн Украины и гимн крымских татар.

фото - zik

В Полтаве на площади возле Полтавской ОГА также провели вече против незаконных "выборов" президента РФ в Крыму.

"Участники акции держали в руках плакаты Не признаем выборы в Крыму, Выборы в Крыму - незаконны, "Крымские татары - коренной народ Крыма и Украины - против выборов в Крыму". Более сотни протестующих, среди которых - представители общественности, сотрудники Полтавской ОГА, активисты и рядовые полтавчане - выстроились вдоль проезжей части, держа в руках украинские флаги", - пишут "Новости Полтавщины".

ФОто - "Новости полтавщины"

В Запорожье акция состоялась на площади Героев Революции Достоинства, мероприятие организовал Запорожский совет ветеранов АТО.

К акции присоединились представители обществ нацменьшинств региона. Активисты принесли с собой украинские и крымскотатарские флаги и плакаты с надписями "Крым - это Украина", "Свободу Крыму! Свободу политзаключенным!", "Нет выборам президента России в Крыму" и другие.

В Одессе в день "выборов" акцию под названием "Стоп фейк" провели активисты общественной организации "Солидарная молодежь", пишет Думская.

Пикет прошел перед зданием консульства РФ, активисты держали в руках плакаты с надписями "Господин Путин, идите на *%й", "Выбор без выбора" и т.д. По мнению участников акции, "выборы", которые проходят на территории РФ - "это позорный цирк".

Также акции протеста против "выборов" в Крыму состоялись в Болгарии, Испании, Чехии.

В Болгарии несколько десятков активистов пришли к посольству РФ с лозунгами "Остановить гибридную войну России против Болгарии! Нет незаконным выборам России в оккупированном ею Крыму! Крым - это Украина", сообщила в Facebook участница мероприятия Елена Коцева.

В Мадриде участники акции протеста заявили, что "Крым - это Украина, и мировое сообщество выступает против незаконной аннексии полуострова Россией".

В Праге также состоялся протест против "выборов" Путина в украинском Крыму, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В центрі Праги - протест проти "виборів" Путіна в українському Криму #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/7xS74m4YMS — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 18, 2018

Кроме того чешские анархисты вышли на пикет возле российского культурного центра в Праге "против пыток, которые ФСБ России применяет в отношении задержанных анархистов по всей России и в аннексированном Крыму", сообщил корреспондент российской службы Радио Свобода Антон Наумлюк.

Как известно, 18 марта - в годовщину аннексии Крыма - Россия проводит выборы президента, которые также проходят на территории оккупированного полуострова.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами на территории Крыма и заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к этим "выборам" попали под соответствующие санкции.

В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в Крыму пройдут в штатном режиме.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ.

В РФ требовали от Киева гарантировать безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Посольство РФ в Украине выразило возмущение в связи с тем, что в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

18 марта в центре Киева прошла акция против российских "выборов" президента, которые проходят 18 марта в аннексированном Крыму. Участники акции принесли с собой чучело "Путина", которое сожгли.

В этот день в Киеве и других городах, где есть консульства РФ в Украине, националисты проводили акции против голосования россиян на "выборах" президента России.