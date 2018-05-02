Судья Голосеевского суда, пойманный на взятке, вышел под залог

Судья Голосеевского районного суда Киева Андрей Новак, задержанный за взятку, вышел из следственного изолятора после внесения залога в 120 тысяч гривен.

Об этом на заседании Высшего совета правосудия сказал член ВРП Владимир Говоруха.

"Постановлением Соломенского суда применено к Новаку меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июня. Этим же постановлением был определен размер залога, который был внесен, и Новак сейчас присутствует на заседании ВСП", - сказал Говоруха.

Он также озвучил ходатайство главы САП Назара Холодницкого об отстранении Новака от должности судьи на 2 месяца в связи с тем, что Новак может уничтожать доказательства и влиять на свидетелей или работников суда.

Судья Новак

Ходатайство руководителя САП удовлетворили частично.

"Временно до 24 июня отстранить судью Голосеевского райсуда Новака Андрея Васильевича, который осуществляет правосудие, в связи с привлечением к уголовной ответственности", - подытожил Говоруха.

По данным "Украинских новостей", сумма залога составила 120 тысяч гривен.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам Службы безопасности 23 апреля задержали судью Голосеевского райсуда Киева при получении 1000 долларов взятки.

Позже судье Голосеевского райсуда объявили о подозрении. А ВСП позволил арестовать киевского судью-взяточника.