Выход из СНГ: у Порошенко заявили, что полностью сотрудничество не прекратят

Предложение президента Петра Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

Об этом сообщила в понедельник на согласительном совете в парламенте представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко как верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать "отдельные" договора между этими странами.

"Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как то: признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", - заявила Луценко.

Она пояснила, что частичное прекращение сотрудничества с СНГ обусловлено отказом этого объединения признавать агрессию России.

Нардеп напомнила также об инициативе президента прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и отметила, что сделать такой шаг Украине позволяет статья 75 Венской конвенции о международных договорах 1969 года.

Как сообщалось, 12 апреля Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, которая возглавляет совет межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружества противоречит экономическим интересам этой страны.

Евгений Кизилов, УП