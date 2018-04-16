Выход из СНГ: у Порошенко заявили, что полностью сотрудничество не прекратят

Предложение президента Петра Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

Об этом сообщила в понедельник на согласительном совете в парламенте представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко как верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать "отдельные" договора между этими странами.

"Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как то: признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", - заявила Луценко.

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