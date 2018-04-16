Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выход из СНГ: у Порошенко заявили, что полностью сотрудничество не прекратят

Понедельник, 16 апреля 2018, 12:21
Выход из СНГ: у Порошенко заявили, что полностью сотрудничество не прекратят

Предложение президента Петра Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

Об этом сообщила в понедельник на согласительном совете в парламенте представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко как верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, чтобы денонсировать "отдельные" договора между этими странами.

"Оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как то: признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", - заявила Луценко.

Она пояснила, что частичное прекращение сотрудничества с СНГ обусловлено отказом этого объединения признавать агрессию России.

Нардеп напомнила также об инициативе президента прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и отметила, что сделать такой шаг Украине позволяет статья 75 Венской конвенции о международных договорах 1969 года.

Как сообщалось, 12 апреля Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, которая возглавляет совет межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружества противоречит экономическим интересам этой страны.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСНГРосcиязаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: