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Меркель поговорит с Порошенко о задержании директора "РИА Новостей"

Пятница, 18 мая 2018, 16:59

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время разговора с президентом Украины поговорит с ним о задержании директора "РИА Новостей в Украине" Кирилла Вышинского.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Сочи, отвечая на реплику журналиста "Russia Today", который попросил ее повлиять на украинскую власть из-за задержания Вышинского.

По ее словам, президент России Владимир Путин поднимал этот вопрос во время их разговора.

"Я буду обсуждать свою поездку в Россию с украинским президентом. В том числе обсудим задержание российских журналистов. Мы обеспокоены этим", - сказала Меркель.

Как сообщалось, 15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.  

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Украинская правда

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Темы: МеркельРосcияСМИУкраинаПорошенко
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