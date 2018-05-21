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Денисова просит РФ срочно освободить Клыха на "гуманитарных основаниях"

Понедельник, 21 мая 2018, 18:05

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой медицинского обследования украинского политзаключенного Станислава Клыха и способствовать его освобождению.

Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского омбудсмена.

Отмечается, что Денисова получила информацию о том, что состояние физического и психического здоровья гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в Российской Федерации, критически ухудшается.

В связи с этим, Денисова обратилась к омбудсмену РФ с просьбой оказать содействие проведению независимого медицинского освидетельствования осужденного украинца иностранными врачами.

Также она попросила Москалькову помочьв срочном освобождении Станислава Клыха на гуманитарных основаниях.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клих написал из Верхнеуральской колонии спецкору "Новой газеты" Павлу Каныгину, что требует перевода в другое учреждение Федеральной службы исполнения наказаний и отказался от завтрака и обеда.

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.

Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что украинец Станислав Клых, содержащийся в российском СИЗО, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Из тюрьмы Клыха перевели в больницу в Магнитогорске.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.

Украинская правда

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Темы: Росcияполитзаключенныеправа человекаУкраинаомбудсмен
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