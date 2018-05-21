Денісова просить РФ терміново звільнити Клиха на "гуманітарних підставах"

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням медичного обстеження українського політв'язня Станіслава Клиха та посприяти його звільненню.

Про це повідомляє прес-служба офісу українського омбудсмена.

Зазначається, що Денісова отримала інформацію про те, що стан фізичного та психічного здоров’я громадянина України Станіслава Клиха, засудженого у Російській Федерації, критично погіршується.

У зв’язку з цим, Денісова звернулась до омбудсмена РФ з проханням посприяти проведенню незалежного медичного огляду засудженого українськими чи іноземними лікарями.

Також вона попросила Москалькову посприяти терміновому звільненню Станіслава Клиха з гуманітарних підстав.

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений в РФ українець Станіслав Клих написав з Верхньоуральської колонії спецкору "Нової газети" Павлу Канигіну, що вимагає переведення до іншої установи Федеральної служби з виконання покарань і відмовився від сніданку та обіду.

Як повідомлялось, за рішенням керівництва в’язниці до Клиха застосовується примусове психіатричне лікування. При цьому керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою.

Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.

26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

З в’язниці Клиха перевели до лікарні у Магнітогорську.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.