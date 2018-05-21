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Комитет Рады утвердил закон о создании Антикоррупционного суда

Понедельник, 21 мая 2018, 17:08
Комитет Рады утвердил закон о создании Антикоррупционного суда

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

За соответствующее решение члены комитета проголосовали в понедельник.

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

"Мы поговорили со спикером Верховной Рады и Андрей Владимирович (Парубий - ред.) предложил, чтобы комитет вынес эти два вопроса за скобки и передал законопроект в сессионный зал. Но параллельно продолжатся консультации по согласованию этих вопросов", - сказал "Украинской правде" глава комитета Руслан Князевич.

Он также сообщил, что в понедельник вечером спикер Андрей Парубий проведет скайп-конференцию с представителями МВФ и Венецианской комиссии, где они попытаются согласовать две несогласованные правки.

Ранее сообщалось, что переговоры спикера Верховной Рады Андрей Парубий с представителями Венецианской комиссии и авторами законопроекта о создании Антикоррупционного суда прошли конструктивно и в ближайшие дни закон обсудят с представителями МВФ.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

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1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.

Роман Романюк, УП
Темы: Верховная РадаАнтикоррупционный суд
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