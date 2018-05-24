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Появилось видео полного маршрута "Бука", сбившего МН17

Четверг, 24 мая 2018, 15:34
Появилось видео полного маршрута Бука, сбившего МН17

Следователи опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки "Бук", которая затем сбила самолет рейса МН17.

Видео было презентовано на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17.

Реконструировать точный маршрут следования помогли полученные в распоряжение следователей фото и видео и их сравнение с изображениями в сервисе Google Street View. А идентифицировать "Бук" стало возможным благодаря кадрам, на которых четко видны цифры бортового номера, пятно на гусеницах, отметки центра тяжести и уникальные особенности конструкции.

Показанные на видео фотографии свидетельствуют, что самоходная огневая установка ЗРК "Бук", сбившая самолет рейса МН17 над Донбассом, изначально была расположена в России - в 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

23 июня 2014 года она в составе колонны военной техники отправилась в южном направлении. Вместе с ней ехали еще 5 "Буков".

В этот день колонна впервые попала на видео. Она находилась на трассе Р298 и двигалась в направлении села Никольское.

В следующий раз колонна была снята южнее, в населенном пункте Троицкий. Техника мешала движению гражданского транспорта, поэтому в соцсетях опубликовали множество ее фото и видео. На кадрах видны номера машин, которые позволили их идентифицировать.

Затем колонну фиксировали в Старом Осколе, неподалеку от Незнамово, когда она двигалась по трассе Р188, потом - в Городище. За это время военная техника прошла уже примерно 175 км.

Позднее колонну засняли в районе сел Расховец и Алексеевка.

Также есть видео конвоя в момент, когда он находился в 25 км от украинской границы.

Сообщается, что "Бук" также неоднократно фиксировали на фото и видео 17 и 18 июля 2014 года во время его транспортировки по территории Украины.

Как сообщалось, международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 пришла к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: MH17ДонбассОРДЛОРосcия
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