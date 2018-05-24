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Следствие: "Боинг" над Донбассом сбили из "Бука" российской бригады

Четверг, 24 мая 2018, 12:49
Следствие: Боинг над Донбассом сбили из Бука российской бригады

Малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

Об этом было объявлено на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию падения самолета рейса МН17.

Глава уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисен в своем выступлении заявил, что следственная группа пришла к выводу, что именно этот ЗРК "Бук" совпадает по отличительным признакам с тем, который сбил малазийский "Боинг".

В частности, на тягаче, перевозившем боевую технику, и на самом ЗРК частично удалось различить бортовой номер, а также отметку, которая указывает на центр тяжести, которую наносят при перевозке тяжелых грузов.

Также по видеокадрам удалось установить сходство между информацией, предоставленной свидетелями.

"Мы пришли к выводу, что "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск", – сказал он.

Руководитель федеральной полиции Австралии Дженнифер Хурст рассказала, что самолет был сбит ракетой серии 9М38.

Часть ракеты, где был размещен двигатель ракеты, нашли на территории Украины в сентябре 2016 года.

"На оболочке был найден номер, указывающий на код производителя, – предприятие расположено в Московской области, год производства – 1986, также указан серийный номер ракеты", – сказала она.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Европейская правда, Украинская правда

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Темы: MH17ДонбассРосcиявойна
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