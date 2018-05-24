Волкер: "Северный поток-2" ставит Украину в более уязвимую ситуацию

"Северный поток-2" ставит Украину политически в более уязвимую ситуацию, это - чисто политический проект.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга с международными журналистами, передает "Радио Свобода".

"С "Северным потоком-2" мы подтверждаем роль России как главного поставщика в Европу и убираем потребность для России транспортировать газ транзитом через Украину. Это ставит Украину политически в более уязвимую ситуацию. Россия сейчас имеет возможность поставлять газ Европе через Украину", - рассказал Волкер.

По его словам, "Северный поток-2" не добавляет нового маршрута, а заменяет уже существующий.

"И эта замена является сугубо политическим действием со стороны России с тем, чтобы поставить Украину, - а в известной мере и государства Балтии и Польшу - в позицию большей уязвимости перед российским давлением. Это чисто политический проект", - сказал он.

Спецпредставитель США подчеркнул, что проект "Северный поток-2" вызывает беспокойство по разным причинам.

"Прежде всего, наиболее важным является то, что он разворачивает тенденции, которые наблюдались в Европе в последние несколько лет. И заключались они в увеличении диверсификации источников и путей энергоснабжения. Что мы видели - это построение интер-коннекторов, которые облегчали транспортировку газа по всей Европе. На самом деле Украина прямо уже не покупает газ из России, украинцы покупают российский газ на открытом рынке, который поступает из Германии и Словакии и по более низким ценам через рыночные условия", - отметил Волкер.

В конце марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство "Северного потока-2" на своей территории.

Строительство газопровода планируется завершить до конца 2019 года. Соглашения по финансированию проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия).

Против проекта выступают страны Балтии, Польша, США и Украина, вопросы к нему остаются и у Еврокомиссии.

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