Волкер: "Північний потік-2" ставить Україну у вразливішу ситуацію

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Четвер, 24 травня 2018, 20:45

"Північний потік-2" ставить Україну політично у вразливішу ситуацію, це - суто політичний проект.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу з міжнародними журналістами, передає "Радіо Свобода".

"З "Північним потоком-2" ми підтверджуємо роль Росії як головного постачальника до Європи і прибираємо потребу для Росії транспортувати газ транзитом через Україну. Це ставить Україну політично у більш вразливу ситуацію. Росія нині має можливість постачати газ Європі через Україну", - розповів Волкер.

За його словами, "Північний потік-2" не додає нового маршруту, а заміняє вже наявний.

"І ця заміна є суто політичною дією з боку Росії з тим, аби поставити Україну, – а певною мірою і держави Балтії та Польщу – в позицію більшої вразливості перед російським тиском. Це суто політичний проект", – сказав він.

Спецпредставник США наголосив, що проект "Північний потік-2" викликає занепокоєння через різні причини.

"Перш за все, найбільш важливим є те, що він розвертає тенденції, які спостерігалися в Європі в останні кілька років. І полягали вони у збільшенні диверсифікації джерел і шляхів енергопостачання. Що ми бачили – це побудова інтер-конекторів, які полегшували транспортування газу по цілій Європі. Насправді Україна прямо вже не купує газ з Росії, українці купують російський газ на відкритому ринку, який надходить з Німеччини та Словаччини і за нижчими цінами через ринкові умови", – зауважив Волкер.

Наприкінці березня Німеччина видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.  Будівництво газогону планується завершити до кінця 2019 року.

Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Проти проекту виступають країни Балтії, Польща, США та Україна, питання до  нього залишаються і у Єврокомісії.

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Теми: Україна газ Європа США
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