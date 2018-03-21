После скандала со спецслужбами одиозная Пимахова уволилась

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Среда, 21 марта 2018, 13:13

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает ZN.ua.

"Пимахова уволили по собственному желанию", - сказал Розенко после заседания правительства в среду.

Как известно, утром 24 января 2018 года НАБУ проводило обыск у Пимаховой. 

29 ноября 2017 года Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.

После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.

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Темы: Миграционная служба Генпрокуратура Кабинет министров
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