ООС: Боевики применили минометы, 1 военный погиб

За прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - 1 украинский военнослужащий погиб, еще 4 - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 27 мая.

Отмечается, что активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - говорится в отчете.

"Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население", - подчеркнули в пресс-центре.

"В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых", - заявили в ООС.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

"На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно покинули воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", - говорится в отчете.