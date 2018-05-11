Порошенко предлагает "Нормандской четверке" встретится в начале июня

Президент Петр Порошенко считает целесообразным провести встречу "Нормандской четверки" в начале июня.



Об этом он сказал 11 мая в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Словении Пахор.



"Я считаю, что ее можно и нужно провести уже в начале июня", - сказал Порошенко.



По его словам, насколько эти надежды могут быть реализованы, станет известно 23-24 мая, когда будут сделаны попытки предварительного согласования.



Вместе с тем президент отметил, что назначать переговоры только ради встречи нецелесообразно, нужно подготовить проекты решений.



"В первую очередь, это проект решения, каким образом обеспечить компонент безопасности из Минских договоренностей, составной частью которого должно стать решение Совбеза ООН по миротворческим силам на оккупированном Донбассе. Это наиболее эффективная и, может, единственная возможность сейчас наконец начать политический процесс подготовки к местным выборам под контролем международных сил", - подчеркнул Порошенко.