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Министр Петренко прояснил ситуацию о своем отдыхе в Турции

Четверг, 3 мая 2018, 02:36

Министр юстиции Павел Петренко отреагировал на информацию о своем отдыхе в Турции и пообещал указать его стоимость в декларации за 2018 год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Читаю, как глашатаи Партии регионов, которые кроме поливания грязью по ллюбому поводу не способны больше ни на что, распускают откровенную ложь и манипуляцию в отношении меня и моего отдыха", - отметил Петренко.

"Да, действительно на несколько дней на майские праздники я выехал с семьей и родными в Турцию. Остановились в отеле Maxx Royal Kemer", - заявил министр.

"Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3000 евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого добавляю специально для автора"псевдорасследования", - подчеркнул он.

 
 

"Стоимость таких номеров определена на сайте отеля в режиме он-лайн, например: стоимость 4 дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где мы проживаем, указана в скриншоте ниже. Покупали мы их дешевле, поскольку бронировали заранее" , - добавил глава Минюста.

"И самое главное: моя декларация позволяет мне провести несколько дней отдыха вместе с родными в Турции. Стоимость этого отдыха будет отражена мной в декларации за 2018 год", - написал политик.

Ранее экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал видео, на котором якобы министр юстиции Павел Петренко развлекается на отдыхе в Турции.

По словам Портнова, видео было снято на вилле Royal Beach, которая входит в гостиничный комплекс Maxx Royal Kemer Resort, а стоимость номера составляет 3000 евро в сутки.

Согласно декларации за 2017 год, Павел Петренко арендует квартиру в Киеве и машину, имея счета в трех банках.

Зарплата министра за прошлый год составила 580 248 гривен (то есть более 43 тысяч гривен ежемесячно). Кроме того, в прошлом году он получил 2,1 млн гривен от отчуждения движимого имущества.

Наличными Павел Петренко держит 465 тысяч долларов, 80 тысяч евро и 100 тысяч гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПетренкоМинюстПортнов
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