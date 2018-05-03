Суд допросил еще двух свидетелей по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева отложил дебаты по делу государственной измены экс-президента Виктора Януковича и продолжил допрос свидетелей защиты.

3 мая суд заслушал жителя Крыма Андрея Никифорова и бывшего руководителя службы охраны резиденции "Межигорье" Анатолия Кобылинского.

Никифоров рассказал, что получил инвалидность во время возвращения из "Антимайдан" в Крым.

Он долго не мог ответить на вопрос обвинения "В какой стране вы живете?", поэтому прокуроры решили прекратить допрос Никифорова.

Кобылинский после перерыва рассказал о "захвате" резиденции Януковича.

По его словам, около 4-5 утра 22 февраля 2014 года ему сообщили, что сотрудники госохраны начали покидать Межигорье.

"Я также принял решение о снятии охраны с объекта", - сказал свидетель.

Кобылинский заявил, что видел, как захватывали резиденцию и как "две группировки не могли что-то поделить возле парковки" на территории.

Он сказал, что люди, которые пришли в дом экс-президента, хотели найти Януковича и заставили его отказаться от занимаемого поста.

"Когда я 23 числа пришел на объект, мне сказали, что ночью было нападение на "хонку". Тогда, сейчас уже нардеп Татьяна Чорновил, вместе с группой вооруженных лиц, проникла в здание и вышла откуда с рюкзаком, но не известно, что она вынесла", - сказал он.

По словам свидетеля, уже после захвата он видел, как из резиденции вывозили вещи грузовиками:

"В течение 4 дней с территории выезжало несколько автомобилей (фур), а также колонна из 15 автомобилей фольцваген транспортер. Что они вывозили, я не представляю".

Суд объявил перерыв до 10 утра 4 мая.

А 17 мая суд допросит в режиме видеоконференции бывшего командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Ранее планировалось, что 3 мая уже начнутся прения сторон. Однако адвокаты Януковича заявили, что у них есть распоряжение от своего подзащитного не участвовать в дебатах до момента, пока не будут заслушаны все свидетели и рассмотрены все материалы защиты.

Адвокат Виталий Сердюк говорил "Украинской правде", что в деле следует еще допросить более 10 свидетелей защиты.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд, скрываясь в России.

Януковича подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество во ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Генеральная прокуратура рассматривает как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".