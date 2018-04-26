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Защита Януковича заявила, что суд не может назначать ему других адвокатов

Четверг, 26 апреля 2018, 19:01

Виталий Сердюк адвокат экс-президента Виктора Януковича, которого подозревают в государственной измене заявил, что объединение AVER Lex и в дальнейшем будет представлять интересы Януковича в суде.

Так Сердюк прокомментировал предложение Оболонского районного суда Киева, который ведет дело о госизмене, предоставить Януковичу государственного защитника, если его адвокаты не будут приходить на судебные заседания.

"Законом запрещено привлекать государственных адвокатов в то время, когда клиента представляют и защищают адвокаты по договору, поэтому любой возможности привлечь бесплатного адвоката в суда нет", - подчеркнул Сердюк и добавил, что суд лишен такого права.

Следующее судебное заседание по делу должно состояться 3 мая в 10.00, но, по словам Сердюка, адвокатов Януковича не будет на суде, поскольку они заняты в других судебных процессах.

"Мы подавали суду еще три недели назад график нашей загруженности и сообщали суд о невозможности прибытия 3 мая", - сказал адвокат.

Кроме того, Сердюк заявил, что суд пока не перешел в стадию дебатов, так как в деле еще должны допросить более 10 свидетелей защиты.

19 апреля, Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о госизмены Януковича перешел к стадии судебных прений. Такое решение огласил председательствующий судья Владислав Девятко.

Адвокаты Януковича заявили, что имеют распоряжение от своего подзащитного не участвовать в дебатах до момента, пока не будут заслушаны все свидетели и рассмотрены все материалы защиты.

Судья отметил, что суд заслушал всех свидетелей, которых должен был допросить, и обладает полной картиной произошедшего.

В знак протеста адвокаты покинули зал судебного заседания. Они вызвали полицию и написали заявление о "преступлении" судей и прокуроров.

Девятко объявил перерыв в заседании до 10.00 3 мая. В этот день и 4 мая должны состояться судебные дебаты. В случае неявки адвокатов суд рассмотрит вариант о привлечении защитника из центра правовой помощи.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не является лично на допросы и в суд, скрываясь от правосудия в России.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Генеральная прокуратура рассматривает как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичсуддело о госизмене
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