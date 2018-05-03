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Минобороны: Взрывные работы в Балаклее не вели

Четверг, 3 мая 2018, 18:13
Минобороны: Взрывные работы в Балаклее не вели

Взрывные работы на территории арсенала оружия в Балаклее Харьковской области 3 мая не проводили, причины возгорания еще выясняются.

Об этом сообщает Министерство обороны в информации по состоянию на 17:00 четверга.

Днем загорелась трава на территории технической площадки, где проходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года.

"В то время на территории технической площадки работали группы, готовившие территорию для дальнейшей очистки. Взрывные работы в то время на территории площадке не проводились", – заявляет Минобороны.

На месте происшествия работают пожарные команды Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для ликвидации пожара привлечены 2 пожарных танка, инженерная машина разграждения, 8 пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще 2 пожарных танка. Ведется воздушная разведка с помощью вертолета, для окружения территории привлечены подразделения Военной службы правопорядка в ВСУ.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлена самолетом оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

В свою очередь, Министерство внутренних дел сообщает, что информация о чрезвычайной ситуации на территории бывшего хранилища в Балаклее поступила около 14:00 – и по тревоге подняли весь личный состав полиции Балаклейского района.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано", – информирует полиция.

Для обеспечения охраны порядка в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств.

Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставленные блокпосты на подъезде к военному городку.

Полицейские сделают все для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, говорится в сообщении.

А Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что авиация ГСЧС в 16:50 приступила к тушению пожара в Балаклии по поручению президента.

Сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Минобороны загорелась в 13:40 – начались одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 17:00, от ГСЧС на месте происшествия работало 37 единиц техники и 150 человек личного состава.

Днем стало известно о новом пожаре на арсенале в Балаклее, неубранные снаряды взрывались – и часть жителей эвакуировалась.

Год назад в Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

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Алена Рощенко, УП

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Темы: Харьковская областьоружие
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