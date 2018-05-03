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Раненый в Киеве защитник ДАПа: Целились молотком в голову, молча

Четверг, 3 мая 2018, 19:45
Раненый в Киеве защитник ДАПа: Целились молотком в голову, молча

Бывший защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Вербич не имеет четкого понимания, чем вызвано нападение на него, которое произошло в Киеве 2 мая.

На коротком брифинге под областной больницей он рассказал, что шел по Подолу встретиться с друзьями.

"Шел себе, никого не трогал, получил удар в спину (ножом – ред,) – развернулся, сразу получил баллоном в лицо из маленькой расстоянии", – рассказал Вербич.

Дмитрию стало плохо видно, он начал уклоняться от ударов, молотком ему целились в голову – и все это полностью молча.

"Выбежал на улицу и слышу, что уже ноги плохо двигаются, я руку назад – а там два пальца прям до позвоночника. Я понял, что какое уж преследование... Я отразил все (другие) удары, но меня конкретно пытались достать молотком по голове", – сказал он.



"Врачи говорят, что я везучий парень. Нож остановила кость, поэтому он не дошел до почки или костного мозга. Говорят, что через 6 дней меня выпишут", – рассказал Вербич.

"Внутренние органы не задеты, там мясо нормально покоцано, но только мясо. Кость цела, в нее просто нож воткнулся", – добавил он.

Вербич не уверен относительно мотивов нападавших, но убежден, что это не грабеж.

"Я думаю, что это либо пророссийски настроенная молодежь, либо экстремисты, либо "левого толка", потому что очень субкультурно это все выглядело", – выдвинул он предположения.

Вербич подтвердил, что с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года активно воевал добровольцем. Однако в последнее время у него не было конфликтов – вел спокойную жизнь и ни с кем не ссорился.

"Татуировки бью, рисую", – рассказал он о своей нынешней жизни.

Экс-боец признался: "Такого я не ожидал, честно... Друг мне зажимал рану, я лежал и думал: это надо было год отвоевать в горячих точках, вернуться целым – и чтобы здесь какие-то малолетки тебя чуть ли не замокрушили... Это не правильно".

Врачи сказали журналистам "112 канала", что ранение Вербич получил в поясничный отдел, ему рекомендуется постельный режим, в больнице он проведет еще неделю.

2 мая в Киеве на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

Кевская полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих – троих парне и двух девушек.

Полиция расследует дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

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Темы: КиевкриминалАТО
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