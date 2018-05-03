ВСУ: В Балаклее наблюдаются «взрывы низкой интенсивности»

Территория арсенала оружия в Балаклее Харьковской области задымлена, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что по состоянию на 20.30 на территории 65 арсенала продолжаются мероприятия ликвидации чрезвычайного происшествия.

Угрозы для хранилищ с боеприпасами нет.

"В настоящее время пожарный самолет Ан-32 выполнил три, а вертолет Ми-8 - четыре сброса воды. В дальнейшем, авиасредства будут привлекаться по необходимости", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавляют, что на месте происшествия работают 4 пожарных расчета от Вооруженных Сил и 6 от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 3 пожарных танка, инженерная машина разграждения, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

К ликвидации последствий также привлечены 69 военнослужащих ВСУ и 25 представителей ГСЧС. Кроме того, 11 пожарных расчетов ГСЧС находятся на дежурстве в г.Балаклея.

Ранее сообщалось, что взрывные работы на территории арсенала оружия в Балаклее Харьковской области 3 мая не проводили, причины возгорания еще выясняются.

Как сообщалось, 3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирования территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что информация о чрезвычайной ситуации на территории бывшего хранилища в Балаклее поступила около 14:00 – и по тревоге подняли весь личный состав полиции Балаклейского района.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что авиация ГСЧС в 16:50 приступила к тушению пожара в Балаклии по поручению президента.

Сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Минобороны загорелась в 13:40 – начались одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 17:00, от ГСЧС на месте происшествия работало 37 единиц техники и 150 человек личного состава.

Днем стало известно о новом пожаре на арсенале в Балаклее, неубранные снаряды взрывались – и часть жителей эвакуировалась.

Год назад в Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

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