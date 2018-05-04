Суд продлил арест Рубана

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Пятница, 4 мая 2018, 13:03

Шевченковский райсуд Киева продлил ещё на два месяца срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Такое решение суд вынес в пятницу, удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение может быть обжаловано в 5-дневный срок.

Суд огласил только резолютивную часть решения, полный текст будет обнародован 8 мая.

Защита выступала против удовлетворения ходатайства прокуратуры, отметив, что Рубан только подозревается в совершении преступления и его вина не доказана.

Сам Рубан сказал, что понимает, какое будет решение суда, и ожидает рассмотрения дела по существу, чтобы опровергнуть в суде выдвинутые обвинения и рассказать правду.

Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Рубан также фигурирует в деле нардепа Надежды Савченко.

По версии следствия, он планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 20 марта Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе.

Темы: Рубан суд
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