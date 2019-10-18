Савченко и Рубана могут снова арестовать: в суде лежит соответствующее ходатайство

Суд с 7 мая до сих пор не рассматривает ходатайство о содержании под стражей бывшего народного депутата Надежды Савченко и екскеривника Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на ответ ГПУ на запрос

Дословно в сообщении ГПУ: "7 мая 2019 прокурорами заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые до настоящего времени судом рассмотрены".

Детали: В ГПУ отметили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана, "учитывая наличие обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений", рисков, они могут скрываться от суда, влиять на свидетелей или препятствовать проведению иным образом.

Генеральная прокуратура заявляет, что предотвратить эти риски путем применения более мягких мер, кроме как содержание под стражей, отсутствует.

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Напомним: