Рубан выехал из Украины

14981 просмотр
Пятница, 26 апреля 2019, 12:06

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, что следующее состоится 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал", - отметили в ведомстве.

"Украинская правда" обратилась по комментарии к адвокату Рубана и в Государственную пограничную службу.

Поскольку Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение в Украине и за ее пределами.

Читайте также: История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • В ночь на 16 апреля Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
  • Их отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не выбрал и не продлил меру пресечения.
  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Савченко Надежда Рубан теракт прокуратура
powered by lun.ua
Материалы по теме
Надежде Савченко понравилась программа Зеленского 23 апреля 2019, 11:22
Савченко пришла в Раду 23 апреля 2019, 09:33
Новости 16 апреля: Нотр-Дам, Савченко, Зеленский и немного Порошенко 16 апреля 2019, 21:16
Все новости
Главные новости
Рубан выехал из Украины
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – источники
У Зеленского рассказали о роспуске Рады
Экс-руководитель "Омеги" дал показания по делу расстрелов на Майдане
Все новости
социум

Как фотограф борется со стереотипами женской красоты

здоровье

Малярия: как передается, симптомы и профилактика

традиции

Рецепт пасхального кулича от Марины Порошенко

Поиск по сайту
Архив
Весь архів