Рубан выехал из Украины
Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, что следующее состоится 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал", - отметили в ведомстве.
"Украинская правда" обратилась по комментарии к адвокату Рубана и в Государственную пограничную службу.
Поскольку Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение в Украине и за ее пределами.
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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко
Напомним:
- В ночь на 16 апреля Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
- Их отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не выбрал и не продлил меру пресечения.
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
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