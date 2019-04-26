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Рубан выехал из Украины

Пятница, 26 апреля 2019, 12:06
Рубан выехал из Украины

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, что следующее состоится 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал", - отметили в ведомстве.

"Украинская правда" обратилась по комментарии к адвокату Рубана и в Государственную пограничную службу.

Поскольку Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение в Украине и за ее пределами.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • В ночь на 16 апреля Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
  • Их отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не выбрал и не продлил меру пресечения.
  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждаРубан терактпрокуратура
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