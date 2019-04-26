Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, что следующее состоится 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал", - отметили в ведомстве.

"Украинская правда" обратилась по комментарии к адвокату Рубана и в Государственную пограничную службу.

Поскольку Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение в Украине и за ее пределами.

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Напомним: