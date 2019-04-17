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Адвокат: Рубан планирует вернуться к вопросу обмена пленными

Среда, 17 апреля 2019, 03:15

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан планирует вернуться к вопросу обмена пленными.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Валентин Рыбин в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на Громадском.

"Рубан может поехать на оккупированные территории только в одном случае. Он планирует вернуться к вопросу обмена пленными. Я думаю у него там достаточно людей, которые будут с ним говорить и будут его слушать", - сказал Рыбин.

Адвокат также добавил, что обмена Рубана не будет, поскольку он находится на свободе.

Кроме того, по словам Рыбина, доказательством того, что Рубан останется на территории Украины станет следующее судебное заседание, запланированное на 7 мая.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • В ночь на 16 апреля Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
  • Их отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не выбрал и не продлил меру пресечения.
  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ейгрозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Рубан
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