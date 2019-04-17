Адвокат: Рубан планирует вернуться к вопросу обмена пленными

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан планирует вернуться к вопросу обмена пленными.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Валентин Рыбин в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на Громадском.

"Рубан может поехать на оккупированные территории только в одном случае. Он планирует вернуться к вопросу обмена пленными. Я думаю у него там достаточно людей, которые будут с ним говорить и будут его слушать", - сказал Рыбин.

Адвокат также добавил, что обмена Рубана не будет, поскольку он находится на свободе.

Кроме того, по словам Рыбина, доказательством того, что Рубан останется на территории Украины станет следующее судебное заседание, запланированное на 7 мая.

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Напомним: