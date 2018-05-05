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ЕС и США возмутились из-за массовых задержаний в России

Суббота, 5 мая 2018, 23:52

Евросоюз призывает российские власти немедленно отпустить задержанных в субботу мирных демонстрантов и журналистов.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Задержание более чем тысячи демонстрантов и насилие, которое российская власть применяла против них сегодня угрожают основным свободам выражения, объединений и собраний в Российской Федерации. Задержание журналистов также угрожает свободе СМИ. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы надеемся, что они будут защищаться, а не разрушаться", - заявили в Евросоюзе.

В заявлении подчеркивается, что даже если некоторые демонстрации ни были разрешены в месте, где они произошли, это не может оправдать жестокость милиции и массовые аресты.

ЕС призвал российские власти в полной мере соблюдать международные обязательства для защиты указанных прав и немедленно освободить мирных демонстрантов и журналистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт заявила, что "Соединенные Штаты осуждают задержания в России сотен мирных протестующих и требуют немедленно освободить их".

"Лидеры, уверены в своей легитимности, не арестовывают своих мирных оппонентов за протесты", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, по данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.

5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями. 

Украинская правда
Темы: ЕССШАРосcия
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