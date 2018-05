ЕС и США возмутились из-за массовых задержаний в России

Евросоюз призывает российские власти немедленно отпустить задержанных в субботу мирных демонстрантов и журналистов.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Задержание более чем тысячи демонстрантов и насилие, которое российская власть применяла против них сегодня угрожают основным свободам выражения, объединений и собраний в Российской Федерации. Задержание журналистов также угрожает свободе СМИ. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы надеемся, что они будут защищаться, а не разрушаться", - заявили в Евросоюзе.

В заявлении подчеркивается, что даже если некоторые демонстрации ни были разрешены в месте, где они произошли, это не может оправдать жестокость милиции и массовые аресты.

ЕС призвал российские власти в полной мере соблюдать международные обязательства для защиты указанных прав и немедленно освободить мирных демонстрантов и журналистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт заявила, что "Соединенные Штаты осуждают задержания в России сотен мирных протестующих и требуют немедленно освободить их".

The United States condemns #Russia’s detention of hundreds of peaceful protestors and calls for their immediate release. Leaders who are secure in their own legitimacy don't arrest their peaceful opponents for protesting.