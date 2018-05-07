Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство Бразилии отказало в помощи боевику Лусварги

Понедельник, 7 мая 2018, 02:40

Посольство Бразилии отказалось выдавать документы для возвращения домой бразильцу Рафаэлю Маркусу Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом в Facebook сообщил его защитник Валентин Рыбин.

"Посольство Бразилии отказалось выдавать Рафаэлю документы на возвращение, предоставлять помощь в возвращении домой и просто поддерживать его.

"Многократные мои обращения к Консулу посольства Бразили о необходимости возвратить Рафаэля домой и предупреждения о незавидной в будущем судьбе добровольца, в случае проявления пассивности, услышаны не были", - добавил он.

По словам адвоката, 18 декабря 2017 Печерский районный суд изменил меру пресечения бразильцу с содержания под стражей на личное обязательство в рамках процедуры обмена пленными. С тех пор, отметил адвокат, Лусварги находился в Киеве.

Когда между Киевом и самоназванными "ДНР" и "ЛНР" состоялся большой обмен заложников на Донбассе 27 декабря, Лусварги должен был получить свой паспорт и вернуться в Бразилию.

"Не смотря на договоренности и возвращение в Украину пленных военслужащих, паспорт и проездные документы бразильцу украинская власть не вернула", заявил Рыбин.

В октябре 2016 г. Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 г. Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 г. Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение Донецким аэропортом, находится на свободе. Представители националистических организаций схватили Лусварги в Киеве.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес подготовительное заседание по делу бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР", с 6 июня на 7 мая.

Темы: ЛНРОРДЛОСБУБразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ЛНР
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: