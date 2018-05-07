Опрос: 82% россиян одобряют деятельность Путина

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 82% россиян.

Об этом свидетельствуют данные российского опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"Работу президента одобряют 82% россиян - по данным опросов 2-3 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что при опросе положительные ответы чаще всего давали женщины, представители старшего поколения, жители сельской местности и люди с хорошим материальным положением.

Российские социологи утверждают, что высокая оценка деятельности Путина сохраняется в стране с 2014 года.

Доля российского неодобрения, как и в последние годы, колеблется в пределах 11-13% (майские данные 2016-2018 годов).

Путин в понедельник, 7 мая, вступит в должность президента России. Инаугурация состоится в Большом Кремлевском дворце.

Он в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации и станет главой России на ближайшие шесть лет.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. По данным полиции, в Москве участие в акции приняли около 1,5 тыс. человек.

По состоянию на 21:00 5 мая в 26 городах России правоохранители задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. Среди задержанных также были несовершеннолетние.

По данным ОВД-Инфо, в Москве были задержаны 702 человека, в Санкт-Петербурге 232, в Челябинске 164, в Якутске 75, в Тольятти 63, в Красноярске 61, в Воронеже 48, в Краснодаре 48, в Астрахани 44, в Калуге 28, в Новокузнецке 27, в Белгороде 20, в Самаре 19, во Владимире 18, в Твери 11, в Барнауле - 10.

7 мая, задержанных во время акции "Он нам не царь" в Москве, начали доставлять в суды.