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В Крыму на "путинские" выборы пришло меньше людей, чем на псевдореферендум

Понедельник, 19 марта 2018, 10:34

Аннексированные Крым и Севастополь вошли в число регионов и городов с самой высокой явкой и самым высоким процентом голосов за Владимира Путина на выборах президента России.

Об этом сообщает "Медуза" по результатам обработки 99% протоколов.

При этом результат Путина в Крыму, который планировали приблизить к уровню "референдума" о сдаче Крыма России, оказался скромнее "волеизъявления" в 2014 году.

Отмечается, что Путин на выборах получил рекордное число голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата в президенты России, – 56 миллионов 202 тысячи 497 голосов.  

При этом явка не дотянула до рекордной и составила почти 67,5% (явка на выборах в 2008 году, когда победил Дмитрий Медведев, была 69,8%).

Наивысшую явку и количество голосов как обычно зафиксировали в республиках Северного Кавказа.

В Кабардино-Балкарии при явке в почти 92% за Путина проголосовали 93%, в Чечне явка и голоса за Путина составили около 91,5%, в Дагестане при явке 87,5% за Путина проголосовали 90,7%.

На незаконных выборах в Крыму действующий президент России якобы получил 92,2% голосов (на псевдореферендуме за присоединение к России якобы выступили 96,8%), а в Севастополе – 90,2% (на "референдуме" – 95,6%). Явка на полуострове не превысила 80%, что на 10% ниже "показателей" 2014 года.

Отмечается, что на выборах зафиксировано много нарушений: вбросы пачек бюллетеней в урны, "зачистка" списков избирателей (что могли использовать для искусственного повышения явки), голосование по месту нахождения (дало возможность голосовать несколько раз) и пр.

Как сообщает "РБК" со ссылкой на данные ЦИК, в целом по России Путин получил 76,66% голосов против 63,6% в 2012 году.

Резкий рост популярности Путина зафиксирован даже на заграничных участках – 84,4%  против 73,24% в 2012 году.​

Как известно, это будет четвертый срок для Путина на посту президента России, без учета времени, когда пост президента занимал его преемник Дмитрий Медведев. В то время Путин руководил государством на посту премьера.

Украина не признает выборы в Госдуму России, которые прошли в 2016 году в Крыму и будет ставить вопрос незаконности российских выборов в регионе на международном уровне – в частности, в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.  

Германия и Франция уже осудили путинские "выборы" в Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявиборыПутин
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