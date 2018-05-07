Одной из участниц нападения на ветерана АТО Вербича сообщили о подозрении

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Понедельник, 7 мая 2018, 12:22

Прокуратура сообщила о подозрении 25-летней девушке, которую обвиняют в нападении на АТОвца-защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В понедельник, 7 мая 2018 года, Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 25-летней женщине, которая в группе с другими злоумышленниками совершила нападение на участника АТО в Киеве на Подоле 2 мая 2018 года. Сотрудники службы безопасности задержали ее в Харькове", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

"В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения", - добавляют в столичной прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Продолжаются следственные действия и устанавливаются другие участники преступной группы.

Как сообщалось, в Харькове задержали подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих. 

СБУ установила, что организатором нападения на Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Адвокат пострадавшего Дмитрия Вербича Наталья Фещик заявила, что среди задержанных только одна женщина причастна к нападению. Ее привезли в Киев для избрания меры пресечения.

Украинская правда
Темы: прокуратура Киев Донбасс АТО
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