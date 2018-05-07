"Казаки", разгонявшие протесты в Москве, воевали на Донбассе – СМИ

Выяснилось, что так называемые "крымские казаки", разгонявшие протестующих в Москве ударами нагаек, вернулись с Донбасса.

Об этом пишет российская "Новая газета".

По информации издания, Крымский казачий полк входит в Союз казаков-воинов России и Зарубежья, возглавляемый Николаем Дьяконовым.

Сообщается, что у Дьяконова и его подчиненных — богатый опыт участия в политических акциях и боевых действиях. Их подъем начался незадолго до российско-украинского конфликта.

По данным журналистов, Крымский казачий полк, как организация, был создан лишь 15 марта 2014 года, за день до " крымского референдума". В его состав вошли около 400 человек.

"После "крымской весны" казаки Дьяконова отправились воевать на Донбасс. Сам есаул (Дьяконов - УП) о сражениях на территории восточной Украины высказывался сдержанно, рассказывая об успешных боевых действиях в Снежном и на Саур-могиле (украинская армия потеряла убитыми более 1000 человек)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "казаки", которые нападали на участников акции российской оппозиции "Он нам не царь", получали финансирование от мэрии Москвы.