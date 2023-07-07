Омбудсмен: Украина идентифицировала большинство тел погибших в Еленовке пленных

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине еще продолжается идентификация украинских пленных, которые погибли из-за теракта оккупантов в Еленовке год назад и тела которых удалось вернуть.

Источник: Лубинец в Telegram, "Укринформ", "Детектор медіа"

Прямая речь Лубинца: "Украине удалось вернуть тела украинских защитников. Большинство из них - идентифицированы... Сейчас проходит анализ ДНК, родные соответствующими органами проинформированы".

Обновление: Сначала в новости сообщалось, что Украине сейчас удалось вернуть тела пленных защитников, погибших из-за теракта российских оккупантов в Еленовке.

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Однако представитель ОО "Сообщество семей Еленовки" Александра Мазур сказала "Детектору медиа", что Украина вернула тела погибших в Еленовке еще в октябре прошлого года, а журналисты неправильно поняли Лубинца на брифинге после правозащитного форума "Легион права" 7 июля.

Детали: Лубинец на брифинге также отметил, что украинцы, погибшие в Еленовке, имели официальный статус военнопленных. Они были верифицированы МККК.

Омбудсмен также рассказал, что после теракта впервые общался с российской уполномоченной Татьяной Москальковой и предложил допустить в Еленовку международных экспертов.

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Сначала российская сторона согласилась, но потом появились информация, что россияне срочно убирают барак, в котором удерживали украинских военнопленных и где россияне устроили взрыв, что-то приводят в порядок, проводят "ремонтные работы".

В результате на место преступления так никого и не допустили.

Кроме того, Миссия ООН по установлению фактов о теракте в оккупированной Еленовке ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии: "Миссию закрыли, а я с ними даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем-то заниматься".

По словам Лубинца, на протяжении всего времени работы миссии - 5 месяцев, он неоднократно пытался встретиться с ее участниками онлайн или офлайн.

В частности, он выражал готовность ехать в Нью-Йорк, чтобы передать те материалы, которые есть у украинской стороны, а это экспертный анализ фото, видеоматериалов, которые обнародовали россияне: "На наш взгляд, на взгляд экспертов, не только украинских, которые принимали в этом участие, это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру".

Однако, по его словам, миссию закрыли: "Об этом сообщил представитель Гутерреша на пресс-конференции, и на прямой вопрос журналистов: Вы приняли решение закрыть эту миссию из-за того, что РФ не допустила представителей миссии в Еленовку? Ответ был: "Мы это не комментируем".

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