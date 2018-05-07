Бразильского боевика ОРДО Лусварги отправили под арест

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области постановил в понедельник арестовать на 60 суток бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДО.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству прокуратуры города Киева гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формирований, взяли под стражу на 60 суток без права на залог", - пишет она.

Как сообщает "Радио Свобода", Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.

Судья на заседании пояснил, что арест необходим, поскольку существуют риски уклонения подозреваемого от правосудия, а также нужно учитывать тяжесть инкриминируемых ему преступлений. Данное постановление обжалованию не подлежит, добавил судья.

Рассмотрение дела Лусварги суд назначил на 15 мая в открытом режиме.

Как сообщалось, в октябре 2016 г. Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 г. Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 г. Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение Донецким аэропортом, находится на свободе. Представители националистических организаций схватили Лусварги в Киеве.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес подготовительное заседание по делу бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР", с 6 июня на 7 мая.